Mưa đá, gió lốc làm hư hỏng hàng trăm căn nhà và trường học

Chiều 21/3, trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - ông Lê Ngọc Kích - cho biết, từ hơn 17 giờ đến hơn 18 giờ ngày 20/3, trên địa bàn huyện xảy ra đợt mưa đá kéo dài kèm theo gió lốc làm thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản của nhân dân xã Trà Mai.







Nhà một người dân bị sập ở huyện Nam Trà My. Ảnh: H.T.





Nhà ông Nguyễn Phú Xê, tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) bị tốc mái. Ảnh: N.V.



Theo Công Bính (DT)



Qua kiểm tra sơ bộ, có 1 cây gỗ chò đường kính 1,5m và hàng chục cây keo đến tuổi khai thác bị ngã đổ làm ách tắc giao thông tuyến ĐT 616 đoạn Trà My - Tắc Pỏ. Trụ điện bị ngã đổ gây mất điện từ 17 giờ 30 ngày 20/3, đến 12 giờ ngày 21/3 tình trạng mới được khắc phục.Ông Lê Ngọc Kích cho biết, do mưa đá diễn ra thời gian dài và lượng đá rơi rất lớn đã làm hư hỏng tôn lợp nhà của người dân và một số cơ quan làm việc.Tại tổ 1 (thôn 1, xã Trà Mai) có 48 hộ bị hư hỏng tôn hoàn toàn, trong đó có 4 ngôi nhà bị tốc mái. Tại tổ 2 (thôn 1, xã Trà Mai) có 50 hộ bị hư hỏng tôn hoàn toàn, trong đó có 4 hộ của chiến sỹ cơ quan quân sự huyện. Bình quân hộ bị hư hỏng nhiều nhất khoảng 30 triệu đồng, ít nhất 5 triệu đồng.Trận mưa đá cũng làm tốc mái nhà làm việc của cơ quan Trung tâm dạy nghề và một số nhà tập thể của cán bộ công chức tại khu làm việc UBND huyện (cũ) và trạm xăng dầu.Mưa đá xảy ra kéo theo gió lốc cũng làm hư hỏng hoàn toàn 1,5 ha ruộng lúa nước và các loại hoa màu khác như bắp, rau bị hư hại của nhân dân tổ 1 (thôn 1, xã Trà Mai), lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng.Ngoài ra, lượng gia súc gia cầm bị thiệt hại đáng kể nhưng đến chiều nay (21/3), lãnh đạo huyện vẫn chưa thống kê xong.“Trong thời gian xảy ra mưa đá và gió lớn, UBND huyện, Ban chỉ huy PCLB huyện trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa đá gây ra trên địa bàn; chỉ đạo ngành chức năng liên quan ngay khi đợt mưa đá kết thúc, tổ chức triển khai phương án giải phóng cây cối ngã đổ trên tuyến đường ĐT 616, sau hơn một giờ đồng hồ giao thông được giải tỏa thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân”, ông Lê Ngọc Kích cho biết.Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã kiểm tra tình hình đời sống của nhân dân và tổng hợp báo cáo thiệt hại về UBND huyện chỉ đạo khắc phục. Đồng thời kịp thời động viên đối với những hộ dân bị thiệt hại tài sản.Theo ước tính của UBND huyện Nam Trà My, tổng tài sản thiệt hại trong trận mưa đá và lốc khoảng 2 tỉ đồng. Hiện công tác thống kê thiệt hại vẫn đang tiếp tục.Cùng thời điểm với huyện Nam Trà My, tại huyện Bắc Trà My cũng xảy ra mưa lớn gió lốc xoáy gây thiệt hại lớn đến nhà ở, cơ sở hạ tầng. Theo Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My - ông Trần Anh Tuấn - có 77 nhà dân bị tốc mái, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, nhà ăn Trường Chu Huy Mân bị tốc mái.Huyện Bắc Trà My chưa thể thống kê hết toàn bộ thiệt hại do cơn lốc gây ra nhưng theo ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1,2 tỷ đồng.Sau cơn lốc, lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương bị thiệt hại huy động các lực lượng tại chỗ, giúp các hộ dân có nhà bị tốc mái khẩn trương khắc phục nhanh, chống dột hoàn thành trong chiều ngày 21/3, bảo vệ tài sản cho người thiệt hại và ứng phó với thời tiết giông sét có thể sẽ tiếp tục diễn ra.