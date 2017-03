Mưa đá ở Sài Gòn sau buổi thi đại học

16h30 ngày 4/7 trên đường 3/2 (quận 10, TP HCM), anh Nguyễn Văn Minh (43 tuổi, quê Lâm Đồng) đang chở em trai đi thi về phải tấp lại vì có những hạt mưa đá khá to rơi vào tay, đập vào xe kêu lốp bốp.



"Mình đau quá nên tấp xe vào lề đường. Nhặt một viên lên xem, nhìn kỹ thì đó là viên đá. Nó tan nhanh và lạnh hơn so với đá lạnh thường sử dụng. Viên lớn to bằng đầu ngón tay út", anh Minh cho biết.







Những viên đá nhỏ bằng ngón tay út vẫn còn đông cứng

Ngã tư Thủ Đức kẹt cứng hơn 2h. Ảnh: Tá Lâm.

Theo Tá Lâm (VNE)



Hiện tượng mưa đá còn xuất hiện tại quận 1, 3, 5, 11, Thủ Đức... Nhiều người dân đã phải trú ẩn để tránh bị thương.Theo bà Lê Thị Xuân Lan, Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đây là lần thứ hai mưa đá xuất hiện tại khu vực phía Nam kể từ đầu mùa mưa đến nay. Theo bà Lan, mưa đá thường có sau những ngày oi bức. Nhiều ngày qua, thời tiết TP HCM nắng nóng tăng cao dễ tạo ra mây đối lưu phát triển mạnh, là điều kiện để có mưa đá."Những cơn mưa đá thường chỉ rơi một ngày. Ở TP HCM ngày 4/7 mưa rồi, ngày 5/7 sẽ dịu mát, mây đối lưu không phát triển mạnh nên khó có xảy ra mưa đá. Nhưng có thể ở những vùng khác mưa đá lại xuất hiện", bà Lan nói.Cơn mưa lớn kèm theo giông giật cũng làm cho nhiều cây xanh bị đổ xuống đường gây ùn tắc giao thông trên đường Trương Định, Trần Quốc Thảo (quận 3)... Sau đó, người dân đã chủ động kéo cây, giải tỏa ùn tắc giao thông.Ngã tư Thoại Ngọc Hầu - Ân Cơ - Hồng Lạc chiều 4/7 tiếp tục kẹt xe nhiều giờ đồng hồ khiến cho nút giao thông ở đây tê liệt. Đến 19h, đường phố mới trở lại thông thoáng.Cơn mưa lớn làm nhiều tuyến đường ngập nước như quốc lộ 13, đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9)... Tại chợ Thủ Đức, nước chảy siết khiến nhiều người đi đường bị ngã nhào.Nghiêm trọng nhất là ngã tư Thủ Đức xảy ra kẹt xe kinh hoàng hơn 2 giờ (từ 17h đến 19h30), kéo dài từ ngã tư Bình Thái đến khu du lịch Suối Tiên. Nhiều tài xế đã phải xuống hướng dẫn giao thông nhưng bất lực. Đến 19h30, khi có lực lượng chức năng, kẹt xe mới được giải quyết.