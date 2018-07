Mùa hè xanh và nhiệm vụ xanh, sạch TP.HCM

10 công trình tiêu biểu của chiến dịch mùa hè xanh 2018 1. Xây dựng 50 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn, năm chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn. 2. Xây dựng 10 không gian xanh tại khu dân cư. 3. Nâng cấp, bê tông hóa 40 km đường, hẻm nông thôn. 4. Bê tông hóa, nâng cấp 5 km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành. 5. Xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn. 6. Cải tạo, khơi thông bảy tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố. 7. Nâng cấp, trang bị thiết chế cho 10 sân chơi thiếu nhi tại huyện ngoại thành. 8. Xây dựng sáu công trình lọc nước cho người dân. 9. Thực hiện ba ký túc xá văn minh - sạch đẹp - an toàn, ba tuyến xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh, ba trạm dừng, nhà chờ xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh. 10. Thực hiện công trình “Số hóa dữ liệu về một số ba má phong trào học sinh-sinh viên tiêu biểu”.