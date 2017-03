‘Mua logo “xe vua’ để được CSGT ưu ái” (?)

Sau khi Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an triệt phá đường dây bán logo “xe vua” (Pháp Luật TP.HCM ngày 28-8), ngay lập tức thị trường mua bán logo ở Đồng Nai, TP.HCM lắng dịu. Trong khi trước đó, việc mua bán logo “xe vua” tại hai địa phương này diễn ra khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, những người mua logo “xe vua” hầu hết chỉ kinh doanh vận tải nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp (DN) vận tải lớn thường không tham gia.

Mua logo để được CSGT ưu ái

Ông C., một chủ xe tải chuyên chở hàng lưu thông giữa TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai, cho biết cách đây khoảng hai tháng, qua giới thiệu của người quen, ông gặp H. là một người chuyên bán logo “xe vua” tại khu vực cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM). H. cho biết logo trong đường dây của mình là tờ giấy in hình bông sen.

“H. ra giá 2 triệu đồng/tháng để bao xe chạy tất cả tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, còn 5 triệu đồng/tháng thì bao thêm các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Các tuyến đường nội tỉnh của hai tỉnh này và tuyến quốc lộ 1K thì H. không bao” - ông C. kể.

Theo thỏa thuận, hằng ngày ông C. sẽ báo cho H. biết lộ trình chở hàng của mình. H. sẽ thông tin cho ông C. biết lực lượng CSGT đang chốt ở đâu để ông C. không đi qua khu vực đó. Còn nếu ông C. vẫn cố tình đi qua và bị CSGT bắt thì ông C. phải tự chịu trách nhiệm. Nếu đi đúng chỉ dẫn của H. mà vẫn bị bắt, ông C. cứ thông báo cho H. biết là CSGT tên gì, đang trực ở chốt nào để H. gọi điện thoại can thiệp. Nếu H. can thiệp không được thì ông C. cứ lấy biên bản về đóng phạt, H. sẽ trả lại tiền sau (nhưng chỉ với những lỗi có mức phạt dưới 2 triệu đồng).

Nhóm bán logo vừa bị C45 bắt giữ hôm 26-8. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sau khi nghe H. quảng cáo, ông C. đồng ý mua logo cho xe của mình với giá 4,5 triệu đồng/tháng (được giảm 500.000 đồng). “Quả thật sau khi mua logo của H., xe của tôi rất ít khi bị CSGT thổi. Khi bị thổi cũng chỉ cần gọi cho H., anh ta gọi đâu đó một hồi là tôi lại được cho đi” - ông C. thừa nhận.

Theo ông C., hầu hết tài xế và chủ xe kinh doanh vận tải nhỏ mua logo nhằm mục đích chở quá tải. Mặc dù biết khi chở quá tải thì H. chỉ bao mức phạt dưới 2 triệu đồng nhưng nhiều người vẫn mua vì “có cảm giác” thường xe có logo thì CSGT cũng ưu ái hơn xe không có logo (?). Ngoài ra, tài xế cũng có cái lợi là được H. thông báo cho biết CSGT đang đứng ở đâu để mà né.

Xe “mồ côi” dựa hơi hãng lớn

Ngoài ra, A., chủ một DN vận tải ở TP.HCM, thông tin tin thêm: Ngoài kiểu bán logo như C45 vừa triệt phá, còn một kiểu bán logo khác đã tồn tại nhiều năm nay. Theo đó, các DN vận tải nhỏ có vài xe (thường gọi là xe mồ côi) muốn tồn tại thường phải gắn logo của một DN vận tải lớn. Ví dụ, khi thấy xe DN vận tải A mà gắn logo của DN B, có nghĩa là DN A đang được DN B bảo kê.

“Thật ra, các xe mồ côi không muốn gắn logo xe khác nhưng họ không có quan hệ nên không thể tự đứng ra chung chi được. Tôi có biết một DN nhỏ phải chi 5-6 triệu đồng/tháng/xe để được gắn logo của DN Đ. Sau khi gắn logo, các xe của DN nhỏ này vô tư chở hàng hóa từ TP.HCM đi Bình Dương, Đồng Nai... mà không bị xử lý quá tải (?)” - A. nói.