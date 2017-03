Mưa lớn gây lở đất, một người chết

Trong đó, vụ sạt đất sáng 30-7 tại bản Nà Cang (xã Chà Nưa, huyện Mường Chà, Điện Biên) khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Tại Hà Nội, nước sông Hồng dâng cao cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đê Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) khiến nhiều hộ dân phải di tản… Khoảng 7 đến 8 giờ sáng cùng ngày, mưa to làm đường Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Nguyễn Khuyến, Thái Thịnh... bị ngập gây ách tắc giao thông. Dự báo, Hà Nội còn mưa to đến rất to và có thể xảy ra ngập úng trong vài ngày tới.

TRỌNG PHÚ - CHUNG THỦY - H.VÂN