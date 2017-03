Mưa lớn từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9 và có mưa giông mạnh. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ngoài ra, ngày mai (15-11), do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ đêm 14-11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

H.VÂN