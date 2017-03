Mưa lũ cuốn trôi 13 ngôi nhà cùng 12 người dân

Địa điểm xảy ra vụ sạt lở là bản Van Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi vụ sạt lở đất xảy ra, các lực lượng cứu hộ tại chỗ của xã Bản Khoang và huyện Sa Pa đã có mặt tìm kiếm người bị nạn trong đêm tối, giúp các gia đình bị trôi nhà khắc phục hậu quả ban đầu, di dời khẩn cấp các gia đình ở khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.

Sáng hôm nay (5/9), ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các cơ quan của tỉnh sẽ vào xã Bản Khoang kiểm tra cụ thể và cùng với huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Cũng do mưa to mấy ngày nay nên trên địa bàn tỉnh Lào Cai thiệt hại đáng kể về tài sản. Theo báo cáo ban đầu , quốc lộ 4 từ Lào Cai đi tỉnh Hà Giang qua địa phận huyện Mường Khương bị ách tách do sạt lở núi; quốc lộ 279 từ Lào Cai đi Lai Châu và Hà Giang bị sạt sở ta luy âm…

Cũng do mưa lớn nên từ chiều ngày hôm qua lại xuất hiện lũ rất lớn trên sông Hồng làm thiệt hại không ít diện tích rau màu của người dân thành phố Lào Cai trồng ven sông.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)