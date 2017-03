Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 35 người chết, mất tích và bị thương tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.



Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm nay (5/9) ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 1- 2 ngày tới.



Do vậy, các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cần triển khai các biện pháp đối phó với mưa lớn, lũ quét.



Tỉnh Bắc Giang cần tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều và triển khai các biện pháp đối phó với mưa, lũ.





Theo Thanh Tuấn (TTXVN)