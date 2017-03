Mưa rào rải rác ở hầu hết các vùng trên cả nước

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Nam bộ và Tây Nguyên ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với đới gió tây nam có cường độ trung bình.



Dự báo chi tiết ngày và đêm 5/9, ở phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.



Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.



Nam bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.