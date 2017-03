Mưa to ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lúc 8 giờ 30 ngày 26-7, trên vùng biển thuộc thôn Hòa An, xã Xuân Hòa (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) xuất hiện một cơn lốc xoáy mạnh kèm theo sóng lớn đánh chìm 16 chiếc tàu cá, 13 chiếc khác bị đánh dạt vào bờ, hư hỏng nặng. Sáng cùng ngày, sóng lớn cũng đã đánh chìm một tàu cá ở huyện Tuy An.

Cũng sáng 26-7, sóng lớn đã đánh chìm sáu tàu cá trên vùng biển Bình Định (đều ngụ TP Quy Nhơn). Toàn bộ ngư dân đã được cứu sống. Các vụ chìm tàu này gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

H.VÂN - T.LỘC - U.THU