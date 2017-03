“Múa” trên đài phun nước

Nguyễn Đức Tình trên đỉnh đài phun nước - Ảnh: Đ.Hà

Trước đó khoảng 11g cùng ngày, Tình leo lên đài phun nước đứng múa tay và nói lảm nhảm. Khi người dân và công an khuyên xuống, Tình yêu cầu phải có cảnh sát 113 đến áp giải mới chịu về. Khi cảnh sát đến, Tình yêu cầu phải đưa thẻ cảnh sát cho Tình xem. Đến 15g, Tình tiếp tục yêu cầu phải có cảnh sát đứng vây quanh đài mới chịu nhảy xuống. Khi đứng trên đài, Tình vứt nhiều tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng xuống hồ nước.

Người nhà cho biết trước đây Tình nghiện ma túy, sau hai năm cai nghiện Tình được cho về nhà bảy tháng nay. Cách đây hai tháng, Tình từng bị ảo giác sợ ai đó giết mình, đêm ngủ thường mang cuốc, xẻng vào phòng để phòng thân.

Theo Công an P.7 (TP Vũng Tàu), đêm 30-11 Tình đi vào siêu thị Co.op Mart thì bị bảo vệ bắt giữ vì nghi trộm cắp và giao công an phường. Sáng 31-12, sau khi được công an thả về, Tình ra ngã tư, đứng trên đài phun nước. Một cán bộ công an cho rằng Tình đang phê “hàng đá” nên có những suy nghĩ, hành động kỳ quái, sợ người khác đánh, giết và yêu cầu có công an bảo vệ.

Theo ĐÔNG HÀ (TTO)