Mưa từ Nghệ An đến Quảng Nam

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Sáng 14-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Hôm nay, khối không khí lạnh này tăng cường trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa, có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 5, giật cấp 7. Biển động.

Đoạn đê trên tuyến kênh Đào (An Giang) bị bể ngày 14-10 và khả năng cứu chữa rất thấp. Ảnh: V.SƠN

Sáng 14-10, một đoạn đê dài chừng 40 m nằm trên tuyến kênh Đào thuộc xã Vĩnh Châu (thị xã Châu Đốc, An Giang) đã bị nước lũ đánh sập. Trong buổi sáng, lũ đã nhấn chìm 250 ha lúa. Trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đến cứu đê. Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên đến chiều cùng ngày, đoạn đê vỡ vẫn chưa thể khắc phục nổi. Đại tá Lê Mạnh Thường, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cho biết khả năng trong ngày các lực lượng sẽ khắc phục được đoạn đê vỡ trên. Tuy nhiên, đến chạng vạng tối 14-10, nước lũ đã san bằng 2.200 ha lúa ở hai xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế (thị xã Châu Đốc).

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 14-10 có thêm 62,6 ha lúa bị mất trắng do bờ bao Bà Bạch - Đường Gạo (xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh) bị bể. Như vậy, Đồng Tháp đã có 2.086 ha lúa vụ ba bị mất trắng do lũ nhấn chìm. Trong ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có thêm 161 ha đất nuôi trồng thủy sản và 62 ha vườn cây ăn trái bị lũ làm thiệt hại.

Chiều 14-10, UBND xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết đã vớt được thi thể em Hồ Bá Quý (học lớp 3 Trường Tiểu học xã Ngọc Sơn) bị nước lũ cuốn mất tích lúc 12 giờ 30 cùng ngày khi đang trên đường đến trường.

H.VÂN - V.SƠN - Đ.LAM