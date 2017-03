Mua vé tàu bị nghẽn mạng, khách dồn về ga Sài Gòn

Tốn tiền vì nhắn tin nhiều lần

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người có mặt ở khu vực bán vé của ga Sài Gòn, cả dưới đất và trên lầu đều nhận được tin phản hồi giống nhau: “Chúng tôi đang rà trên mạng, sẽ trả lời kết quả đặt chỗ tới bạn trong thời gian sớm nhất”. Do phải chờ quá lâu, nhiều người nóng vội tìm đến các nhân viên nhà ga nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Xin quý khách hãy chờ!”.

Anh Nguyễn Văn Hùng (Thủ Đức) cho biết từ sáng đến gần 11 giờ đã nhắn tin mua vé trên mười lần và lần nào cũng nhận được câu trả lời như trên. Một sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dùng tới năm điện thoại di động nhắn liên tục cho mình và cho các bạn nhưng kết quả cũng tương tự.

Người mua vé tập trung khá đông tại ga Sài Gòn. Ảnh: LĐ

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng ga Sài Gòn, cho biết từ sáng sớm, nhà ga đã phát hàng ngàn tờ rơi hướng dẫn cách nhắn tin và khuyên hành khách nên về nhà chờ nhận kết quả. Tuy vậy, hàng trăm người vẫn chọn giải pháp ngồi chờ ở ga.

Trả lời báo chí lúc 11 giờ, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết do số lượng tin nhắn trong buổi sáng quá nhiều nên mạng bị nghẽn tạm thời. Mặt khác, do một số hành khách nhắn tin không đúng cú pháp, thông tin không chuẩn... nên mạng cũng “bó tay”. Theo bà Phương, hành khách không nên nhắn tin lặp lại nhiều lần vì sẽ tốn nhiều tiền (2.000 đồng/tin) trong khi thông tin của hành khách đã được máy chủ ghi nhớ.

Lúc 18 giờ, ông Trần Anh, Giám đốc Công ty Tư vấn nghiên cứu xã hội truyền thông, đơn vị cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS đặt chỗ (Công ty Dịch vụ SMS), cho biết do các lỗi từ tin nhắn của khách hàng và do thông tin về vé từ phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chuyển sang chưa kịp thời nên thời gian trả lời hơi lâu. Đến cuối chiều qua, Công ty Dịch vụ SMS nhận được gần 50.000 tin nhắn và sẽ lần lượt trả lời trong những ngày tới theo số lượng vé do VNR gửi sang.

Khoảng 27.000 vé bán qua SMS

Khoảng 3.500 người đã đặt được chỗ Đến 18 giờ 30 ngày 1-12, ga Sài Gòn đã bán được một số loại vé tàu tết như sau: 1. Vé tập thể: Bán 1.553 chỗ. 2. Vé SMS: - Số tin nhắn đã nhận: 47.604. - Số tin nhắn khách hàng nhắn đúng: 23.946. - Số tin nhắn đặt chỗ thành công: 1.000 (bình quân mỗi tin mua 3-4 vé). - Số tin nhắn sai cú pháp, xem giờ tàu, xem giá vé: 22.749.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết ga Sài Gòn bán vé tàu tết đại trà qua mạng SMS đến ngày 10-12 cho khách đi tàu từ ngày 22-28 tháng Chạp. Sau khi trừ các đối tượng khác (50% bán cho các tập thể, 10% cho các đại lý bán vé điện toán, chuyển 15% phương án bán vé để các ga phía Bắc bán khứ hồi), còn lại khoảng 27.000 vé sẽ được đưa lên mạng SMS để hành khách đặt chỗ mua vé. Các vé dư ra từ các đối tượng trên cũng sẽ được đưa lên mạng để bán cho khách.

Khi nhắn tin đặt chỗ thành công (đồng nghĩa hành khách chắc chắn có vé), hệ thống tự động cung cấp cho hành khách một mã số cùng ngày hẹn đến nhà ga hoặc ngân hàng thanh toán tiền. Để tránh tình trạng cùng lúc hành khách dồn về nhà ga hay Ngân hàng Công thương (VietinBank), mỗi ngày nhà ga chỉ hẹn giao dịch với khoảng 2.000-3.000 chỗ đã được đặt thành công. Đối với hình thức thanh toán tiền qua VietinBank, khách hàng bắt đầu nhận vé sau 48 tiếng kể từ khi thanh toán tiền nhưng phải trước giờ tàu khởi hành hai tiếng.

Để đón khách đến ga lấy vé, nhà ga sẽ mở 13 cửa vé ở hai khu vực: khu dưới lầu bán vé đi ngay và đi trước ngày 2-2-2010 (19 tháng Chạp); khu trên lầu bán vé đi ngày 3-2-2010 (20 tháng Chạp) đến tết.

Theo bà Phương, sáng 2-12, ga sẽ mở cửa đón những hành khách đã được hẹn đến lấy vé. Tại các cửa vào ga sẽ có nhân viên phát các tờ bướm, hướng dẫn hành khách cách nhắn tin và đến ga lấy vé.

Ga Đà Nẵng triển khai bán vé tàu tết Ngày 1-12, ga Đà Nẵng bắt đầu bán vé tàu tết cho hành khách và trong ngày đầu tiên đã bán được khoảng 1.100 vé. Theo lịch, từ nay đến ngày 10-12, ga Đà Nẵng bán vé đi suốt tuyến trước tết cho hành khách đi Hà Nội và vé sau tết cho hành khách đi Sài Gòn. Từ ngày 11-12, ga bắt đầu bán vé đi suốt tuyến và xuống các ga dọc đường từ Vinh đi Hà Nội (trước tết) và từ Đà Nẵng đi Nha Trang (sau tết). Riêng hai ngày 11 và 12-2-2010 (tức 28 và 29 âm lịch), ga tăng cường tàu TN22, xuất phát tại Đà Nẵng lúc 19 giờ và đến Hà Nội lúc 13 giờ 50 hôm sau, mỗi chuyến có 700 chỗ. Hiện ga Đà Nẵng chưa triển khai bán vé qua tin nhắn nhưng vẫn duy trì bán vé qua điện thoại (các số 0511.3752.333 và 0511.3752.233). Ga cũng mở thêm hai đại lý bán vé tàu tại Hội An (Quảng Nam) và quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). LÊ PHI

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN