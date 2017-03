Mười người chết vì giá lạnh

Một tỉnh bốn người chết



Tính đến chiều 20.1, tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã có bốn người bị chết do rét đậm kéo dài. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chủ tịch UBND xã Trà Cang xác nhận: “Do ảnh hưởng liên tiếp nhiều đợt không khí lạnh, nhiệt độ xã vùng cao chúng tôi có ngày xuống thấp 12oC gây thiệt hại nặng về người và đàn gia súc.



Hiện tại đã có bốn trường hợp chết vì giá rét gồm: Hồ Văn Đông hai tháng tuổi, ông Hồ Văn Nớ 80 tuổi và chị Hồ Thị Thiên 31 tuổi chết cùng đứa con mới sinh tại làng Ngọc Rỗ, xã Trà Cang. Giá lạnh kéo dài cũng làm gần 400 con trâu, bò của xã chúng tôi ngã lăn ra chết”.



Trước đó, trong hai ngày 12 – 13.1, do dùng củi than sưởi ấm, hai cha con ông Trần Văn Thành 44 tuổi và cô con gái Nguyễn Thị Tình 17 tuổi ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đã chết ngạt vì ngộ độc khí than.



Cũng do không chịu nổi giá rét, ông Nguyễn Cao Tăng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng dùng than củi sưởi ấm, đóng kín cửa đã bị ngạt phải nhập viện khẩn cấp. Hậu quả là ông Tăng chết do ngộ độc khí carbon monoxide (CO), còn bà Hồng may mắn được cứu sống.



Bác sĩ Châu Khắc Toàn, khoa hồi sức tích cực – chống độc bệnh viện đa khoa Phú Yên nhận định: “Khí CO trong củi than là khí độc thải ra do sự đốt cháy không hoàn toàn, CO không mùi, không màu, không vị nên rất khó nhận biết. Nếu sưởi ấm trong mùa lạnh mà đóng kín cửa thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong vòng hai tuần qua, bệnh viện đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận cấp cứu tám ca ngộ độc khí CO, trong đó ông Tăng đã tử vong, bảy người còn lại được cứu sống. Cũng do lạnh, các bệnh hô hấp, nghẽn mạch phổi, tai biến mạch máu não cũng tăng gần 50% so với ngày thường”.



Trong khi đó, tại Hà Nội có hai người chết vì cháy thuyền nan do dùng bếp sưởi chống rét. Còn tại Lạng Sơn, một trường hợp chết do cảm lạnh, sức khoẻ suy kiệt.



Rét lạnh kéo dài trong nhiều ngày qua khiến trẻ em và người già tại các tỉnh miền Trung: Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị… tăng cao hơn so với ngày thường từ 20 – 40%, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, viêm phế quản, nghẽn tim mạch, cảm lạnh, ho sốt, tim mạch.



Mỗi ngày chết 5.000 vật nuôi



Theo thống kê sơ bộ, số trâu, bò chết rét đã lên tới gần 20.000 con, trung bình mỗi ngày các tỉnh miền núi phía Bắc có khoảng 5.000 con trâu, bò bị chết do rét.



Tại khu vực miền Trung, đã có gần 2.000 con trâu, bò, dê chết vì lạnh kéo dài. Trong đó, chỉ tính riêng hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam trâu, bò, dê chết rét hơn 1.000 con. Thêm một điều đáng lo là do thời tiết lạnh kéo dài làm cho dịch lở mồm long móng bùng phát trở lại trên đàn gia súc. Tại huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi số gia súc mắc bệnh đã lên đến 290 con.



Hiện các tỉnh đang thành lập đoàn cán bộ khuyến nông về các địa phương vùng cao để tăng cường, tập huấn giúp người dân phương pháp che chắn chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc, dự trữ thức ăn cho trâu, bò.



Tại huyện vùng cao Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng đã có gần 350 con trâu bò chết tính từ đầu mùa lạnh đến nay. Hầu hết số trâu bò này đều của người đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi của ngân hàng để nuôi nhưng do tập quán nuôi thả rông, thiếu thức ăn, không chịu nổi đói, rét nên đã chết.





Miền Bắc ngày càng lạnh

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc không có dấu hiệu nhích lên mà còn giảm đi khi mà một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn xuống vào ngày 20.1. Nhiệt độ các tỉnh miền núi liên tục hạ xuống 5 – 6oC. Vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, không vượt quá 1oC. Khu vực Hà Nội nhiệt độ là 8 – 10oC. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ có mưa nhỏ; mưa phùn; Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Dự báo, đợt rét này nhiều khả năng kéo dài đến sát tết Nguyên đán.