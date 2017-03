Muốn phá thai, phải chứng minh bị hiếp dâm

Gây mất thời gian Số ca nạo phá thai của nước ta đã giảm rất nhiều. Năm 1992 con số này lên đến 1,33 triệu nhưng năm 2014 chỉ còn hơn 0,3 triệu, tức là giảm tới 77%. Điều đó chứng tỏ vẫn có thể giảm mạnh phá thai mà không cần “siết chặt điều kiện”. Yếu tố nào đã làm cho tình trạng phá thai ở nước ta giảm? Tôi cho rằng đó là tuyên truyền giáo dục và cung cấp đầy đủ, kịp thời phương tiện tránh thai. Vì thế nên quy định các điều kiện trên cơ sở tôn trọng nhu cầu phá thai của phụ nữ và cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp đầy đủ phương tiện tránh thai. Hiện dự thảo luật chia ra điều kiện phá thai dưới 12 tuần tuổi và trên 12 tuần tuổi với nhiều mục đích, trong đó có mục đích ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi. Điều này được giải thích là trên 12 tuần tuổi mới xác định được giới tính thai nhi. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật thì thời gian này đang được rút ngắn. Vì vậy, việc quy định “cứng” sẽ lạc hậu. Việc quy định chỉ cho phép phá thai trên 12 tuần tuổi trong trường hợp loạn luân, hiếp dâm có vẻ là hợp lý, song để xác minh, chứng thực các lý do nhạy cảm này cũng mất thời gian, phiền toái và không dễ dàng. GS-TS NGUYỄN ĐÌNH CỬ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học

(Viện Nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em) VIẾT THỊNH ghi Không dám xác nhận vì sợ phiền toái Dự thảo đề xuất phá thai trên 12 tuần tuổi phải chứng minh bị hiếp dâm thì tôi nghĩ khó khả thi. Bởi lẽ khó có người đứng ra làm chứng thai nhi trong bụng sản phụ hình thành là do bị hiếp dâm. Hơn nữa, muốn xác nhận sản phụ mang thai là do hiếp dâm thì người làm chứng phải nói rõ ai là người hiếp dâm, thời điểm và địa điểm xảy ra hiếp dâm… Nếu không có chứng cứ rõ ràng thì người làm chứng có thể bị người cho là hiếp dâm kiện ngược lại. Do phiền toái nên không ai đứng ra xác nhận sản phụ mang thai là do hiếp dâm. Một khi không chứng minh thai nhi trên 12 tuần tuổi là do bị hiếp dâm thì cơ sở y tế không thể thực hiện phá thai. Trong trường hợp này, không loại trừ khả năng sản phụ tìm tới những cơ sở phá thai chui. BS TRẦN VĂN TRỊ, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-

Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM TRẦN NGỌC ghi Kéo lùi việc bảo vệ quyền lợi phụ nữ Theo tôi, quy định một trong những điều kiện để phá thai trên 12 tuần tuổi là việc có thai do bị hiếp dâm. Có bắt buộc chứng minh không hay chỉ cần lời trình bày là đủ? Dù thế nào thì quy định này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của phụ nữ. Các trường hợp phá thai hiện nay thường có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức hạn chế. Do đó nếu siết chặt quy định này một cách cơ học thì sẽ dẫn đến tình trạng chỉ giải quyết được phần ngọn. Còn hậu quả về kinh tế-xã hội sẽ lớn hơn cái mà quy định này đạt được. Pháp luật hiện hành đã ưu tiên bảo vệ phụ nữ trong tất cả lĩnh vực của đời sống rồi. Nay quy định bị hiếp dâm mới cho phá thì theo tôi là kéo lùi việc bảo vệ quyền lợi phụ nữ. ThS ĐỒNG MẠNH HÙNG (Công ty Luật Phạm Nghiêm)