Muốn vào nhà, phải nâng dây cáp quang

Hơn một tháng nay, trước cửa hàng vật liệu xây dựng Quốc Hùng, số D15/2 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh có một bó dây cáp thòng xuống rất thấp gây cản trở giao thông. Ông Võ Quốc Hùng, chủ cửa hàng, cho biết do vướng đoạn cáp này nên xe tải không thể ra vào cửa hàng được. Để việc kinh doanh không bị ảnh hưởng, nhân viên của ông phải dùng cần xe cạp nâng bó cáp lên cao mỗi khi xe tải ra vào. Nhiều người đi bộ do không an tâm với bó cáp lơ lửng trên đầu đã phải đi xuống lòng đường để tránh.

Cửa hàng Quốc Hùng phải dùng cần cạp nâng bó cáp lên mỗi khi có xe tải ra vào. Ảnh: V.THUẬT

Theo ông Hùng, ngay khi phát hiện sự cố, ông đã gọi điện thoại báo cho Điện lực Bình Chánh. Sau khi kiểm tra, đơn vị này cho biết đó là dây cáp viễn thông chứ không phải của ngành điện. Ông Hùng tiếp tục gọi điện thoại cho các đơn vị viễn thông nhưng nhân viên của Viettel, VNPT... khẳng định họ chỉ có vài sợi dây trong bó cáp nên không có trách nhiệm phải kéo căng lại cả bó.

Ngày 25-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Giám đốc Điện lực Bình Chánh Lê Thể Khang cho biết sẽ thông báo cho đơn vị chuyên trách kéo căng bó cáp trở lại, đồng thời tìm chủ của các dây trong bó cáp để xác định trách nhiệm.

Theo quy định, các đường dây hạ thế mắc trên các trụ điện dọc vỉa hè phải cách mặt đất tối thiểu 5,5 m, còn dây cáp viễn thông tối thiểu phải cách 4,5 m. Trong khi đó, đoạn cáp trước nhà số D15/2 hiện chỉ còn cách mặt đất hơn 2 m.

V.THUẬT