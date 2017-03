Mượn xe rồi cầm, nguyên đại úy công an bị khởi tố

(PL)- Ngày 14-5, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Phan Thanh Toàn (nguyên đại úy Công an huyện Bố Trạch) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 28-3, Toàn đến nhà chị MTT mượn xe máy để “đi công tác”. Sau đó Toàn mang xe chị T. đi cầm lấy 3 triệu đồng. Tương tự, Toàn lừa mượn xe mô tô trị giá gần 40 triệu đồng của một người quen ở xã Đồng Trạch rồi đem cầm. Người này phải vay mượn tiền để chuộc lại xe. Được biết Toàn từng là đội phó Đội CSGT Công an huyện Bố Trạch, do có một số sai phạm nên bị kỷ luật và điều chuyển sang đội phó Cảnh sát hỗ trợ và bảo vệ tư pháp (quản lý nhà tạm giữ). Tại đây, Toàn tiếp tục có hành vi lừa mượn xe máy, mượn tiền của gia đình có con em đang bị tạm giữ, tạm giam nên Toàn bị điều chuyển tiếp sang bộ phận văn phòng. Hiện Toàn đã bị buộc thôi việc. ĐỨC TÂM