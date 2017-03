Mướt mồ hôi vì tàu xe tết

Trong ngày 20-2, tình hình tàu xe từ các địa phương về TP.HCM tiếp tục căng thẳng dù kỳ nghỉ tết vẫn chưa kết thúc. Lực lượng chức năng các địa phương hầu như phải làm việc hết công suất để vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa đảm bảo an toàn cho hành khách.

CSGT các địa phương túc trực trên các tuyến quốc lộ để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Kiểm soát gắt, xử phạt chưa nhiều

Vào 11 giờ trưa, tại huyện Hàm Thuận Nam, lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận phát hiện xe khách biển số 37N-4603 chạy tuyến Nghệ An - Sài Gòn chở vượt tám người. Với lỗi này, chủ xe bị lập biên bản, tạm giữ giấy tờ, xe tiếp tục chở khách vào TP.HCM và khi quay ra sẽ bị xử phạt. Tính đến nay, đây là phương tiện chở vượt nhiều hành khách nhất mà CSGT Bình Thuận phát hiện được dù từ ngày 17-2 (tức mùng bốn tết) lực lượng này đã tăng cường tuần tra trên quốc lộ 1A. Một cán bộ CSGT giải thích năm nay lượng xe khách chất lượng cao khá nhiều, cạnh đó nhiều công ty cũng chủ động phương tiện đón công nhân trở lại làm việc nên ít có xe vi phạm.

Phó Giám đốc Bến xe liên tỉnh Phú Yên Hoàng Phó Lãnh cho biết: Thời gian qua, lực lượng CSGT TP Tuy Hòa, Công an phường 8, TP Tuy Hòa và lực lượng dân phòng luôn túc trực tại bến xe trong những giờ cao điểm. Nhờ đó an ninh tại bến xe luôn được đảm bảo. Lực lượng CSGT của tỉnh cũng tổ chức tuần tra 24/24 giờ trên tất cả tuyến đường “nóng” như quốc lộ 1A, quốc lộ 25… nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt. Ban An toàn giao thông của tỉnh cho biết sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp xe nhồi nhét, chở quá tải và đã chuẩn bị mọi phương án để vận chuyển lượng hành khách quá tải ở các xe bị xử lý.

Tại Sóc Trăng, sáng mùng bảy tết có khoảng 200 hành khách đến chờ xe đi các tuyến Cần Thơ, TP.HCM... tại bến xe trung tâm tỉnh. Ông Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng ban điều hành bến xe, cho biết: “Các hành khách này đã mua vé, chờ có xe về là được sắp xếp đi ngay chứ sẽ không phải chờ xe qua đêm”. Trong khi đó, tại Bến xe Ngã ba Trà Men, lượng khách chờ đi Cần Thơ cũng lên đến hàng trăm người. Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng đã cho phép Công ty Cổ phần Vận tải Sóc Trăng sử dụng xe buýt để đưa số hành khách này đi Cần Thơ.

Phương tiện nào cũng hết sạch vé

Tại Quảng Trị, trong ngày 20-2 có hàng ngàn người đổ về ga Đông Hà để mua vé vào TP.HCM. Tuy nhiên, đa số đều phải ra về tay không vì ngày mình chọn đi không còn vé. Theo một nhân viên bán vé, từ ngày 20-2 đến 23-2 (tức mùng bảy đến mùng 10 tết), các loại tàu đi TP.HCM đã hết sạch vé, chỉ từ ngày 24-2 trở đi mới bắt đầu có vé phụ bán cho hành khách. Trong khi đó, các chuyến tàu đi Hà Nội vẫn còn nhiều vé trong những ngày sắp tới.

Trong khi đó, ở Bình Định, tàu SQN đã hết vé bán cho khách từ Quy Nhơn vào TP.HCM từ mùng tám đến 12 tết. Còn tại Bến xe Quy Nhơn, các hãng xe chất lượng cao cũng tuyên bố hết vé xe đi TP.HCM trong những ngày này. Hành khách nào may mắn lắm cũng chỉ đặt được vé ngồi ghế súp với giá 300.000 đồng/ghế. Các đại lý của Vietnam Airlines cũng thông báo hết sạch vé từ mùng tám đến 15 tết. Thậm chí một nhân viên làm tại sân bay Phù Cát cho biết bản thân anh cũng không thể kiếm được vé cho người thân.

Mặc dù sau tết ga Nha Trang đã tăng cường thêm hai đôi tàu đi TP.HCM nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu do có tới 95% khách đến ga này để mua vé đi TP.HCM. Hiện nay, tất cả tàu Nha Trang - TP.HCM và các tàu tăng cường vào từ TP.HCM đã bán hết vé đến ngày 25-2 (tức 12 tết). Ga Nha Trang đã đề nghị ngành đường sắt cho phép bán một phần ghế phụ để có thêm chỗ cho khách vào TP.HCM. Cạnh đó, Công ty Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa đã liên kết với các tỉnh bạn để tăng đầu xe, hợp đồng với các doanh nghiệp có lượng xe đưa đón công nhân chưa sử dụng hết công suất để chuyên chở khách...

TP. HCM: Mùng tám có thể kẹt xe nặng tại cửa ngõ Trong ngày 20-2, có khoảng 46.000 khách về TP qua bến xe Miền Đông. Dự kiến ngày 21-2 sẽ có gần 50.000 khách đi xe về TP qua bến. Lãnh đạo các đội CSGT An Lạc và Bình Triệu cho hay đến nay chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng ở hai cửa ngõ miền Đông và miền Tây. Tuy nhiên, dự báo chiều 21-2 (mùng tám tết) sẽ có rất nhiều người từ các tỉnh về lại TP để chuẩn bị đi làm nên nguy cơ kẹt xe có thể xảy ra ở các cửa ngõ TP. Phà Cần Thơ tiếp tục kẹt Khoảng 10 giờ ngày 20-2, phà Cần Thơ tiếp tục kẹt ở phía bờ Cần Thơ. Xe ôtô khách, xe tải… phải rồng rắn nối đuôi nhau chờ tới lượt qua phà dài hơn 1 km. Đến 12 giờ, tình trạng ùn tắc, kẹt phà càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng đến khoảng 15 giờ, lượng xe đổ dồn, xếp hàng ở bờ Cần Thơ đã được giải tỏa hoàn toàn, không còn cảnh kẹt phà, ùn tắc xe kéo dài tới đêm như ngày 19-2. Tuy nhiên, dự báo vào ngày 21-2, nguy cơ ùn tắc xe, kẹt phà ở bờ Cần Thơ là không tránh khỏi.

NHÓM PV-CTV