Nài thuốc chạy bạt mạng, ‘cướp’ lại thuốc lá lậu

Xé lẻ để né án tù Lực lượng chống buôn lậu thuốc đã đồng loạt ra quân, khởi tố nhiều đối tượng cầm đầu. Năm 2015, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46, Bộ Công an) đã bắt trùm buôn lậu cầm đầu đường dây hơn 50 đối tượng là Nguyễn Văn Tới (42 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, Long An - PV). Gần đây, tuy hoạt động của nài thuốc vẫn diễn ra thường xuyên song số lượng thuốc lá trên mỗi chuyến xe lại giảm. Nguyên do từ ngày 5-1-2016, Nghị định 124/2015 quy định chở thuốc lá lậu từ 500 bao (giảm ba lần so với quy định cũ - NV) trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu e ngại nên hạn chế số lượng từng chuyến so với trước, chỉ vận chuyển dưới 500 gói nhỏ lẻ. Ông CAO VĂN HỒNG, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục QLTT Long An