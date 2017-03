Năm 2015, Đồng Nai tuyển 60.000 lao động

Nguyên nhân là do kinh tế phục hồi, DN ký được nhiều đơn hàng mới, cần tuyển lao động để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó do lao động nhập cư đến Đồng Nai ngày một ít. Do vậy, các DN ngay từ bây giờ cần chủ động điều chỉnh lương cùng các chế độ phúc lợi”. Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, ngày 1-2 cho biết như trên.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2015, các DN tại Đồng Nai cần tuyển dụng trên 60.000 người. Các vị trí tuyển dụng chủ yếu là lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề. Ngành nghề cần tuyển dụng nhiều là may mặc, giày da, cơ khí… Được biết Đồng Nai hiện có hơn 19.400 DN đang hoạt động.

TIẾN DŨNG