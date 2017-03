Năm 2015 tiền lương nhiều ngành giảm

Cụ thể, lương bình quân của lao động tại doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước là 7,04 triệu đồng/tháng (tăng 8%), DN tư nhân là 4,99 triệu đồng/tháng (tăng 6%), DN FDI là 5,47 triệu đồng/tháng (tăng 9%).

Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết đối với một số ngành nghề như cao su, dầu khí... năm 2015 mặc dù năng suất lao động theo sản lượng vẫn tăng, song do ảnh hưởng bởi tình hình giá cả thị trường thế giới làm cho doanh thu, lợi nhuận đều sụt giảm mạnh nên tiền lương của người lao động cũng bị ảnh hưởng. Các DN Việt Nam vẫn giữ ổn định lao động nhưng chủ động tiết giảm các chi phí khác và cắt giảm một phần tiền lương của người lao động, mức giảm dưới 10%. Một số DN chịu tác động trực tiếp bởi giá dầu thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có năng suất lao động theo sản lượng khai thác tăng 7% nhưng do giá giảm mạnh nên tiền lương giảm bình quân 3%-5% so với năm trước.