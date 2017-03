Nấm bán ở Hà Nội đảm bảo an toàn

Qua kiểm tra tại bốn cơ sở, một cơ sở nhập khẩu là Công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Phát (Cầu giấy, Hà Nội) và ba cơ sở phân phối ở Hà Nội gồm BigC Thăng Long, Metro Thăng Long, siêu thị TNHH Sài Gòn Coopmart Hà Nội, kết quả cho thấy cả bốn cơ sở nói trên đều không còn bán nấm của cơ sở Lưu Mai Hương, Lạng Sơn.

Với tổng số 19 sản phẩm nấm đang được bán có 11 sản phẩm có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; 4/4 cơ sở được kiểm tra có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp, điều kiện bảo quản đáp ứng yêu cầu.

Với 5 mẫu nấm được gửi đi kiểm nghiệm gồm Linh Chi nâu, Hải Sản, Đùi Gà, Đông Cô có xuất sứ từ Trung Quốc và Nấm Kim Châm có xuất sứ Hàn Quốc, kết quả kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia về một số chỉ tiêu ATTP ghi nhận cả năm mẫu đạt yêu cầu.

Về phản ánh của Đài truyền hình Việt Nam tối 26-2 về việc cơ sở sản xuất nấm Lưu Mai Hương (Lạng Sơn) cung cấp nấm không rõ nguồn gốc cho một số siêu thị tại Hà Nội, Chi cục ATVSTP Lạng Sơn sau khi kiểm tra đã cho kết luận cơ sở sản xuất nấm Lưu Mai Hương được cấp đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện về sản xuất, sơ chế an toàn, phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có sản xuất bầu nấm; có một phòng lạnh để nuôi cấy giống; bồn phòng đang ươm giống và thu hái nấm thủy tiên tươi. Cơ sở cam đoan tự nuôi, trồng được 5 loại nấm đã công bố.

HUY HÀ