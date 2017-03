Nam Bộ bao giờ vào mùa mưa?

Trong những ngày qua, mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở nhiều địa phương, với lượng mưa to đến rất to, như tại Đà Lạt mưa đến 75 mm (ngày 27.4); Đăkmil 73 mm (ngày 28.4), EaHleo (Đắk Lắk) 113,4 mm (ngày 29.4); Tây Ninh 82,4 mm (ngày 29.4); Sở Sao (Bình Dương) 56,2 mm (ngày 30.4); Củ Chi (TP.HCM) 53,2 mm (ngày 30.4)…

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), sau những ngày nắng nóng, mặt đệm bốc hơi mạnh mẽ, cùng lúc độ ẩm tăng lên và tích lũy lại, gặp thời điểm nắng nóng khủng khiếp sẽ bốc hơi mạnh, tạo thành những dòng thăng và hình thành nên những đám mây giông đồ sộ hoặc nhiều đám mây liên kết với nhau, gây ra những cơn mưa rất lớn. Trong khi đó, ở những nơi nằm ngoài rìa của đám mây chỉ có mưa nhỏ. Cũng theo thạc sĩ Lan, trong thời kỳ chuyển mùa, mưa xuất hiện không đều. Cần đề phòng vào chiều tối thường xảy ra những cơn giông bất chợt, có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và vòi rồng (đã xuất hiện tại Kiên Giang).

Nắng nóng trong 10 ngày nữa

Nắng nóng ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ



Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua cho biết, người dân các tỉnh miền Bắc đang có những ngày nghỉ lễ mát mẻ, nền nhiệt độ phổ biến từ 22 - 30 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong 3 - 4 ngày tới; các tỉnh miền núi có thể có mưa rào với lượng mưa khá xảy ra cục bộ và lốc xoáy, gây lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh miền Trung trời ít mưa, nhưng không có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 - 34 độ C. Tây Nguyên có mưa rào nhẹ rải rác, trời tương đối mát mẻ. Dự báo, khoảng ngày 4.5 các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ hứng chịu một đợt nắng nóng. Trong tháng 5, tại đây sẽ có 2 - 3 đợt nắng nóng gay gắt, mỗi đợt kéo dài 3 - 4 ngày. Quang Duẩn

Theo nhận định của Phòng Dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2-3 ngày đầu tháng 5, khu vực miền Đông và vùng ven biển phía tây Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông; sau đó giảm mưa. Các nơi khác ít mưa hơn. Từ ngày 5 - 10.5, Nam Bộ nhiều khả năng chỉ có mưa rào và giông vài nơi.

Tóm lại trong 10 ngày đầu tháng 5, dự báo lượng mưa chưa nhiều: vùng núi phía bắc miền Đông và vùng ven biển phía Tây Nam Bộ có lượng mưa khoảng 30 - 50 mm; các nơi khác của miền Đông từ 15 - 30 mm; Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và các nơi khác của miền Tây từ 10 - 30 mm. Nắng nóng tiếp tục khống chế tình hình thời tiết ở Nam Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, An Giang và vùng núi phía bắc của miền Đông là 36 - 37 độ C; các nơi khác của miền Đông từ 35 - 37 độ C, Bà Rịa-Vũng Tàu 32 - 34 độ C; vùng ven biển phía đông và phía tây khoảng từ 34 - 35 độ C; các nơi khác của miền Tây từ 34 - 36 độ C.

Theo thạc sĩ Lan, trong hai ngày qua đã xuất hiện gió tây nam yếu - dấu hiệu cho thấy mùa mưa sắp bắt đầu ở Nam Bộ. Tuy nhiên, gió tây nam mới hình thành và chưa ổn định, trong khi áp thấp nóng cùng với trục rãnh xích đạo đang phát triển. Do vậy, thời tiết ở Nam Bộ đang có những thay đổi, nhưng chưa nhiều. Sau ngày 10.5 trở đi, có khả năng gió tây nam xuất hiện ổn định hơn và khoảng sau ngày 15.5 sẽ có mưa nhiều hơn.

Như vậy, mùa mưa năm nay đến muộn hơn trung bình nhiều năm từ 7 - 10 ngày, có nơi hơn 10 ngày. Những nơi mưa đến sớm là Kiên Giang, Cà Mau và phía bắc miền Đông, thường vào cuối tháng 4 đã bắt đầu vào mùa mưa, nhưng năm nay đến đầu tháng 5 mà những nơi này chỉ bắt đầu vào giai đoạn chuyển mùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh ĐBSCL và ngày càng khốc liệt. Dự báo trong nửa đầu tháng 5, tình hình khô hạn, thiếu nước vẫn diễn ra trên diện rộng, xâm nhập mặn sâu hơn vào đất liền (từ 45 - 50 km).

Theo Mai Vọng (TN)