Nam bộ: Chiều tối có mưa to

Cơn mưa trưa 6-6 gây ngập trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM - Ảnh: Q.Khải

Ở phía bắc miền Đông và vùng ven biển ĐBSCL có nơi mưa vừa, mưa to; các nơi khác mưa hơi giảm. Trong những ngày cuối tuần, do hoạt động khá mạnh của gió mùa tây nam nên mưa sẽ xảy ra trên diện rộng hơn, mưa vừa mưa to xảy ra nhiều nơi.

Tại TP.HCM, thời tiết từ sáng đến trưa vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36OC, chiều tối có mưa rào và dông trên diện rộng, có khả năng xảy ra mưa to gây ngập mang tính chất cục bộ.

Thời tiết trên các vùng biển phía Nam còn xấu, có mưa rào và dông, đặc biệt từ Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Phú Quý đều có mây dông phát triển mạnh có thể xảy ra lốc xoáy và mưa to, gió giật, biển động nên tàu thuyền cần hết sức đề phòng.

Theo LÊ THỊ XUÂN LAN (TTO)