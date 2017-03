Nam Bộ còn nắng nóng trên diện rộng

Miền Đông là nơi nóng nhất, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36,5 độ C trở lên, ở một số nơi nhiệt độ còn cao trên 37 độ như Đồng Phú (Bình Phước) 38,1 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,1 độ C.

Nguyên nhân là do trong những ngày qua (14 - 17.3), không khí lạnh tăng cường về miền Bắc đã nén không khí nóng xuống khu vực Nam Bộ. Dự báo trong một vài ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến khoảng 35 - 36 độ C, một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ nhiệt độ trên 37 độ C. Theo M.Vọng (TNO)