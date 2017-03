Nam Bộ nắng nóng sẽ giảm dần

Trong ngày, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi 14-16 độ C; cao nhất 18-21 độ C. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao, 27-30 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm chuyển gió đông cấp 2-3. Trời rét với mức nhiệt không cao hơn ngày hôm qua, từ 14-19 độ C.



Mưa do tác động của khí lạnh ở miền Trung giảm dần, tập trung chủ yếu vào buổi sáng. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ 15-20 độ C, phía nam có nơi 21-23 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ 20-30 độ C, phía Nam 29-32 độ C.



Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ vẫn ở mức cao 34 độ C.



Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến 32- 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông có nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm so với hôm qua, ở mức 35-36 độ C, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2-3.



Khí lạnh vẫn còn ảnh hưởng đến khu vực phía bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa nên ngày hôm nay (15/3), khu vực này có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Từ đêm nay gió giảm dần. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến cà Mau và vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động./.



