Nam Bộ trời nóng trở lại

Nhiệt độ phổ biến khoảng 38-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Ở các tỉnh Nam Bộ trời cũng nóng trở lại, nền nhiệt phổ biến vào khoảng 35-37 độ C. Dự báo nắng nóng ở các khu vực trên sẽ còn kéo dài trong vài ba ngày nữa.

Hôm 6-5, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Ở các khu vực phía tây Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến khoảng 36-39 độ C; một số nơi nhiệt độ cao trên 39 độ C như Con Cuông (Nghệ An) 40,6 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 40,3 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40 độ C.

H.VÂN