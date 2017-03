Năm người chết, một mất tích do mưa lũ tại Bắc Trung Bộ

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động và có mưa dông rải rác.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày 6-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, gây lũ lớn trên các sông. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đến 16 giờ 30 ngày 6-9, mưa lũ tại khu vực bắc miền Trung đã làm chết năm người, một người mất tích. Mưa lũ cũng làm ngập hơn 1.500 ngôi nhà.

Nước lũ gây ngập ở quốc lộ 48 (Nghệ An). Ảnh: Đắc Lam

Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, mưa to gây lũ đã làm bốn người chết. Nghệ An có ba người bị lũ cuốn chết. Hàng trăm hộ dân ở phường Bến Thủy và phường Hà Huy Tập (TP Vinh) bị ngập sâu trong nước lũ. Nhiều tuyến đường ở TP Vinh bị ngập từ 20 đến 40 cm, gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 7A đi Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đoạn qua huyện miền núi Kỳ Sơn và Tương Dương bị sạt lở nghiêm trọng. Tại Hà Tĩnh, gần 200 nhà dân, 400 ha lúa và 150 ha đậu hè thu bị ngập nặng. Một học sinh trên đường đến trường bị nước cuốn.

Chiều 6-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu sống được hai trong số chín thuyền viên tàu Hoàng Thịnh bị chìm tại khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng) tối 5-9.

Trung tâm Du lịch sinh thái Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận đã đóng cửa động Phong Nha, không đón khách vào tham quan do mưa to, lũ lớn kéo về. Cùng với đó, tuyến du lịch Rào Thương-Hang Én cũng ngừng đón khách do lũ.

T.PHÚ - C.THỦY - Đ.LAM - M.QUÊ