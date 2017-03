Nam sinh chết bất thường trong ký túc xá

(PL)- Công an quận 12 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm tử thi anh Cao Thanh Lương (24 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên năm cuối Trường ĐH Lao động - Xã hội) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của nạn nhân.

Chiều 12-8, những người làm việc bên trong ký túc xá Trường ĐH Lao động - Xã hội Cơ sở II trên đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) đi kiểm tra phòng số 14 ở lầu 1 (khu C3) thì thấy anh Lương chết trong tư thế treo cổ. Sự việc được trình báo lên lãnh đạo trường cùng cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, miệng, mũi anh Lương bị chảy máu, khuôn mặt có dấu tím tái, bất thường. Theo nhà trường, anh Lương ở trong ký túc xá nhưng đã chuyển ra ở trọ bên ngoài. Sáng 12-8, Lương dùng thẻ sinh viên vào trường và cắt dây kẽm ở phòng số 14 để vào ở cho đến khi phát hiện vụ việc. XUÂN NGỌC