Nam sinh đâm người trước cổng trường ra đầu thú

Theo lời khai, bạn gái của Bách là NT (học sinh lớp 11) có mâu thuẫn với bạn cùng lớp là NTYT. Sáng 24-8, Bách đến cổng Trường THPT Tạ Quang Bửu để “nói chuyện” với đối thủ của bạn gái mình. Tại đây, Bách nhìn thấy Mai Anh Tuấn (học sinh lớp 11, Trường THPT Thăng Long) chở NTYT nên đã lấy dao trong cặp sách ra đâm khiến Tuấn bị thương. Sau khi gây án, Bách bỏ trốn. Được cha mẹ khuyên nên ngày hôm sau hung thủ đến Công an quận 8 đầu thú. Riêng Mai Anh Tuấn đang được cấp cứu tại BV 115 và đã qua cơn nguy kịch.

Đại úy Lê Hữu Phước, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 8, cho biết nguyên nhân do một mâu thuẫn lứa tuổi học sinh nhưng do sự bồng bột, hiếu thắng nhất thời của tuổi học trò nên xảy ra tình huống đáng tiếc trên.

