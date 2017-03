Nam thanh niên gieo mình xuống dòng sông Lô tự tử

Người dân hiếu kỳ tụ tập tại hiện trường. (Ảnh: Phạm Yến/Vietnam+)

Danh tính của nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn H, quê ở huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang, đang là học sinh trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang.



Theo lời kể của những người dân xung quanh, vào khoảng thời gian trên, họ phát hiện thấy nạn nhân cùng một cô gái đứng trên cầu. Trước khi nạn nhân nhảy xuống, cô gái có can ngăn nhưng anh H vẫn cố trèo lên lan can, nhảy xuống sông Lô.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã sớm có mặt tại hiện trường để cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Do đang là thời điểm mùa lũ mực nước sông Lô lên cao, đục ngầu khiến công tác cứu hộ tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, nên vẫn chưa tìm được xác nạn nhân.



Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Theo Phạm Yến (Vietnam+)