Năm xe đụng liên hoàn, 10 người bị thương

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 36B-000.71 chở gần 50 hành khách chạy hướng Thanh Hóa-TP.HCM tông vào xe tải BKS 18N-4753 chở gạch men chạy ngược chiều làm xe tải lật bên quốc lộ 1A, đè lên đường sắt Bắc-Nam. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đã tông vào sau xe khách gặp nạn, sau đó hai chiếc xe khách khác lại lao đến tông tiếp vào đuôi xe tải này. Tài xế xe khách 36B-000.71 và chín hành khách bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có ba người bị thương nặng.

Sau tai nạn, gần 100 chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu đã có mặt để giải tỏa ách tắc giao thông. Sau 1 giờ đồng hồ, đầu xe tải 18N-4753 đã được cẩu ra khỏi đường sắt Bắc-Nam để thông tàu. Do cả năm xe đều hư hỏng và hàng chục tấn gạch men trên xe tải đổ ra mặt đường nên đến rạng sáng 5-9 giao thông trên quốc lộ 1A mới trở lại bình thường. Đến chiều 5-9, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chiếc xe khách BKS 36B-000.71 nát bét phần đầu. Ảnh: TRẦN XUÂN BẢY

Trưa 4-9, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), xe ô tô BKS 51LD-4221 chạy từ Đà Lạt về TP.HCM, đến Km 103+600 bị mất thắng, lao vào mép phải đường rồi tông vào thùng container (bị lật cách đây bốn ngày nhưng chưa được giải tỏa). Vụ tai nạn đã làm chín du khách và tài xế bị thương phải đưa đi cấp cứu, trong đó tài xế hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Vào 16 giờ 40, cách chân cầu Bình Phước 1 (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) khoảng 100 m đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS 37K9-8565 và xe mô tô BKS 76X3-5635 làm bốn người bị thương nặng. Tại hiện trường, cả hai xe đều vỡ vụn; gãy gập nát phần đầu, bánh và yếm xe.

Sáng 5-9, trên đường về sau buổi khai giảng năm học mới, cháu Nguyễn Văn Tiễn (học sinh lớp 2 Trường Tiểu học xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã bị xe chở hàng đông lạnh BKS 77C-001.83 tông vào khiến cháu chết khi đang cấp cứu tại trạm xá xã.

NHÓM PV