Nạn nhân áp giải chủ hụi đến công an

(PL)- Sáng 22-3, một số nạn nhân trong vụ vỡ hụi xảy ra tại xã An Bình (Dĩ An, Bình Dương) đã phát hiện, bắt giữ bà LTBP tại nơi bà ẩn trốn trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM). Sau đó bà P. bị hụi viên áp giải bằng xe gắn máy về giao Công an xã An Bình xử lý.

Từ tháng 11-2009 bà P. tổ chức nhiều dây hụi lôi kéo nhiều tiểu thương tại chợ Việt Lập (xã An Bình, Dĩ An) tham gia. Tháng 2-2010 bà P. tuyên bố vỡ hụi, và đi khỏi địa phương.Được biết có khoảng 10 nạn nhân trong vụ vỡ hụi này với số tiền gần 1 tỉ đồng. Công an xã An Bình đã ghi lời khai của bà P. và các nạn nhân để lập hồ sơ xử lý. VÕ BÁ