Nạn nhân bao vây nhà chủ hụi

Một số người quá khích còn ném rác, dưa hấu thối và đốt nhang trước ảnh chân dung của Trang. Công an phường Hòa Cường Bắc tiếp tục huy động lực lượng đến hiện trường để đảm bảo trật tự, giải tán đám đông. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do tin vào bẫy lãi suất cao của Trang nên nhiều tiểu thương ở chợ Hòa Cường đã tham gia đóng hàng chục tỉ đồng vào dây hụi do Trang cầm cái. Đến ngày 31-12-2012, sau khi huy động được một số tiền lớn, Trang cùng chồng con âm thầm bỏ trốn khỏi địa phương.

Chị Tạ Thị Thúy Nga, nạn nhân của vụ vỡ hụi, cho biết: “Gia đình của Trang vừa thỏa thuận trả 10 triệu đồng/ngày cho một tiểu thương ở chợ nhưng còn hàng chục bị hại như tôi thì không trả. Chúng tôi phải ngồi chờ ở đây cho đến bao giờ Trang trở về trả tiền mới thôi”. Được biết ki-ốt bán áo quần của Trang ở chợ Hòa Cường đã bị một người xiết nợ để trừ vào số tiền gần 700 triệu đồng bị Trang chiếm đoạt. Trong số các nạn nhân thì bà NTTM là người bị giật hụi lớn nhất, hơn 1 tỉ đồng.

Nhiều nạn nhân vạ vật trước nhà chủ hụi Nguyễn Thiên Trang. Ảnh: TT

Công an phường Hòa Cường Bắc đã nhận đơn tố cáo của các bị hại và chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu xác minh, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, hầu hết giao dịch giữa Trang và hụi viên đều không có giấy tờ chứng minh nên rất khó để giải quyết.

