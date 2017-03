Nạn nhân chết ngồi trong bồn nước do bị bệnh

(PL)- Chiều 20-3, tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết qua điều tra, ông Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, nhân viên Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ KCT, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) chết trong bồn nước để không là do bệnh lý, không có dấu hiệu hình sự.