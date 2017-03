Nạn nhân được bồi thường 80 triệu đồng

Công an xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã tham mưu cho chủ tịch UBND xã ra quyết định tạm giữ Hường (thời điểm đó chưa đầy 16 tuổi) qua đêm trái luật, còng tay, đánh và chửi bới em. Sau khi được thả, Hường phải vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Ngày 16-8, tin từ VKSND huyện Hàm Tân cho biết: Ngày 9-8, cuộc họp giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch Duyên về việc yêu cầu hỗ trợ, bồi thường chi phí điều trị bệnh cho con bà là Lê Thị Hường được tổ chức. Theo biên bản cuộc họp, Công an huyện Hàm Tân và UBND xã Tân Phúc đã thống nhất bồi thường 70 triệu đồng cho gia đình bà Duyên. Công an huyện Hàm Tân còn hỗ trợ thêm cho gia đình bà Duyên 10 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, gia đình bà Duyên cam kết chấm dứt mọi khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường liên quan đến việc bắt giữ người trái pháp luật của Công an huyện Hàm Tân và ông Đồng Phước Anh, nguyên chủ tịch UBND xã Tân Phúc.

Bà Duyên vui mừng cho biết việc con bà được minh oan đã thể hiện sự công bằng của pháp luật. Bà Duyên cũng cảm ơn báo chí đã phản ánh kịp thời vụ việc giúp gia đình bà có niềm tin kiên trì đi đến tận cùng sự thật, VKSND huyện Hàm Tân đã làm tốt công tác giám sát, Công an huyện Hàm Tân đã dũng cảm sửa sai...

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định cảnh cáo đối với Lê Hồng Vũ và khiển trách Mai Hoài, hai chiến sĩ đội CSĐT công an huyện. Ông Đồng Phước Anh cũng được điều chuyển về huyện Hàm Tân nhận công tác khác. Ông Vũ Quang, Viện trưởng VKSND huyện Hàm Tân, cho biết sẽ tiếp tục giải quyết việc khiếu nại về hành vi vu khống của bà Nguyễn Bạch Phượng (dì ruột em Hường) theo đúng quy định. Bà Duyên cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố bà Phượng về hành vi này.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN