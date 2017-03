Nạn nhân khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận 1, tỉ lệ thương tật của ông Ngai là 8% loại vĩnh viễn nhưng chưa xác định được thương tật của từng đối tượng đã gây thương tích cho ông Ngai là bao nhiêu phần trăm, do hết hạn điều tra nên tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Bảo vệ quán cơm đánh khách

Tối 30-7-2010, ông Ngai đến quán cơm Minh Đức (35 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) ăn cơm. Lúc ra về, ông nhờ nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ môtô Thành Công (MTTC) làm nhiệm vụ giữ xe trước quán cơm lấy giùm xe. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ không giúp khách mà hất hàm: “Mày qua bên kia đường mà lấy!”.

Bất bình trước thái độ trên, ông Ngai vừa lên tiếng góp ý thì ba nhân viên bảo vệ xông đến hỏi “Mày muốn gì?” rồi đánh tới tấp, dùng roi điện chích ông Ngai té xuống đường.

Khi ông Ngai gượng dậy, chạy ra đường nhờ người gọi cảnh sát 113 thì thêm bảy nhân viên bảo vệ MTTC đi xe ôtô đến vây đánh, chích điện ông lần hai. Một số người đi đường chứng kiến cảnh đánh người dã man trên đã gọi điện thoại báo công an, đồng thời tự nguyện làm nhân chứng, khai báo vụ việc. Ông Ngai được công an phường đưa đi cấp cứu, ông nằm điều trị hơn một tuần mới hồi phục.

Ông Ngai (người đội nón bảo hiểm) được lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đến cứu thoát và đưa đi cấp cứu. Ảnh: TRẦN THANH

Ngày 3-8-2010, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM gửi công hàm ngoại giao đến Sở Ngoại vụ TP.HCM đề nghị cơ quan công an làm rõ sự việc. Bảy ngày sau, Công an quận 1 khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và bắt tạm giữ ba nhân viên bảo vệ có liên quan.

Người bị hại bức xúc

“Tôi không chấp nhận một quán cơm thuê bảo vệ có kiểu hành xử thiếu văn hóa với khách hàng. Suốt thời gian tôi nằm bệnh viện và đến nay, công ty bảo vệ MTTC chưa hề cử đại diện đến thăm hỏi hoặc xin lỗi. Cần nói thêm, trước đó tại quán cơm Minh Đức xảy ra vụ vợ chồng ông tham tán Đại sứ quán VN tại Campuchia bị nhân viên quán hành hung. Tuy nhiên, sau đó vụ này không được các cơ quan chức năng xử lý đến nơi đến chốn” - ông Ngai nói.

Ông Ngai cho biết từ lúc khởi tố vụ án đến nay, ông không hề biết vụ việc giải quyết tới đâu. Ngay cả khi cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho ba bảo vệ đánh ông được tại ngoại và tạm đình chỉ điều tra, ông cũng không được biết.

Cuối tháng 2-2011, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Ngai đến tìm hiểu diễn biến điều tra mới nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra ký ngày 10-1-2011.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Công an quận 1, lý do đình chỉ là hết hạn điều tra và phải cụ thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị can. Việc ra quyết định trên là theo chỉ đạo của VKSND quận 1.

Bức xúc trước vụ án bị tạm khép lại, ông Ngai cho biết: “Tôi rất bất ngờ, bởi ngay từ đầu các bị can đã thừa nhận hành vi đánh người. Ngày 17-1-2010, Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM đã có văn bản phân tích tỉ lệ thương tật trên từng vị trí vết thương mà các bị can đã gây ra cho người bị hại. Văn bản đó đã chuyển qua VKSND quận 1 và Công an quận 1. Việc đình chỉ điều tra đã ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người bị hại. Thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, công việc làm ăn của tôi, ai là người chịu trách nhiệm? Hiện tượng bảo vệ, vệ sĩ đánh người sẽ tiếp diễn nếu vụ án này “chìm xuồng”. Vì vậy tôi khiếu nại để các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật”.

NGUYỄN DŨNG