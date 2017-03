“Nạn nhân” phản xạ được với âm thanh

Sáng 24-5, Thượng tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng Phòng PC14 Công an tỉnh Bình Thuận, đã chủ trì cuộc họp triển khai làm rõ thông tin việc em Huỳnh Thị Ngọc Phương bị bắt cóc và hành hạ đến câm điếc vừa trốn thoát từ TP.HCM về Bình Thuận ngày 20-5.

Có dấu hiệu hoang tin

Trung tá Trần Văn Mười, Phó Công an huyện Hàm Thuận Bắc, báo cáo: Ngày 20-5, nhận được tin báo từ đội trưởng đội an ninh, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo Công an thị trấn Phú Long ghi lời khai ban đầu của nạn nhân.

Theo Thượng tá Nguyễn Đắc Minh, từ thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM trên số báo ngày 23-5 cho thấy nhiều khả năng Phương không bị bắt cóc, không bị phân công phân heroin bởi Phương rất rành máy vi tính và còn chơi game, chat rất thuần thục. PC14 sẽ phối hợp với Công an TP.HCM xác minh, nếu có dấu hiệu như Phương khai báo sẽ thành lập chuyên án. Ông yêu cầu đội điều tra trong sáng nay (25-5) phải mời Phương cùng người giám hộ, người làm chứng về PC14 để lấy lời khai, việc lấy lời khai phải ngắn gọn, dễ hiểu và thân thiện.

Phương sử dụng laptop rất thành thạo. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thượng tá Minh đã mời một số PV các báo tham gia ý kiến do đã tiếp cận Phương và có những thông tin xung quanh nhiều ngày qua. PV Pháp Luật TP.HCM cũng đã cung cấp một số hình ảnh, thông tin liên quan. “Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin, góp ý từ báo chí và hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp để làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất” - ông Minh nói.

Lúc nghe được, lúc không nghe?

Chiều 24-5, PV tiếp tục gặp Phương để trao đổi. Phương cho biết người lên mạng chat với một sinh viên và chơi game là Nhi (con của “mẹ Hà”), chứ Phương chưa bao giờ được chơi. Phương khẳng định chưa gặp mặt sinh viên nói trên lần nào. Về việc sử dụng laptop thành thạo, Phương cho biết Nhi giữ chìa khóa trong căn nhà giam Phương, mỗi lần đến lấy ma túy do Phương phân gói sẵn, Nhi đều mang theo laptop hiệu Levono và hướng dẫn Phương chơi game và chat. Riêng vết sẹo to trên đầu gối phải, Phương cho biết là do “mẹ Hà” dùng vật gì rất nóng đặt vào khiến lần đó Phương phải nhảy lên vì đau đớn. Ngoài ra, Phương cũng cho rằng những dấu vết gí thuốc trên tay mình là do “mẹ Hà” làm bởi Phương không chịu hít heroin (!?).

Lợi dụng lúc Phương đang bút đàm với các nhà báo, PV đã thử dùng một mảnh tôn sắt ném mạnh xuống nền xi măng hai lần ở hai thời điểm cách nhau khoảng 5 phút để tạo tiếng động và thật bất ngờ, cả hai lần Phương đều... giật mình! Khi chúng tôi hỏi Phương có nghe được âm thanh không thì Phương trả lời: “Lâu lâu mới nghe được một lần; lúc nghe được, lúc lại không nghe”! Khi chúng thắc mắc về việc bị giam cầm gần hai năm, không gặp ai nhưng lại có dấu hiệu bị xâm hại, Phương nói đó là chuyện đời tư của cô, yêu cầu chúng tôi ra về và đừng quay lại nữa.

Đoạn chat giữa PV với người sinh viên đã từng cho hoahongkhonggai ở ké chỗ trọ cách đây nửa tháng. Ảnh: ĐỨC HIỂN

hoahongkhonggai… xài laptop nhưng lại xin “cứu net”?

Như đã thông tin, Phương nói rằng nick hoahongkhonggai… mà cô dùng là của Nhi. Nhưng một nhân chứng là sinh viên khẳng định Phương chính là hoahongkhonggai…, tức người đã xưng tên là Trà My và khi chơi game thì lấy tên đăng nhập là le_lam_lun (lẹ lắm luôn). Theo anh, cô từng chat, nói chuyện điện thoại và đi hát karaoke với anh và bạn bè. Những lần chat cô đều mở webcam và nhờ vậy anh thấy cô đang ở tiệm Internet.

Nhân chứng này cho biết: Cách đây một tháng, hoahongkhonggai… cho biết đang ở tiệm Internet, rất kẹt tiền, cần “cứu net” nhưng anh không tới. Vài ngày sau, cô tiếp tục gọi điện thoại và xin đến nơi anh trọ để ở ké một thời gian vì giận ba mẹ, bỏ nhà đi bụi và không có chỗ ở. Anh đồng ý và cô có đến ở một thời gian. Tuy nhiên do tác phong sinh hoạt và tính tình không phù hợp, cô gây gổ với một người trọ cùng phòng rồi bỏ đi.

Đây là một chi tiết mâu thuẫn: Nếu hoahongkhonggai… là con của “mẹ Hà”, làm nghề buôn bán heroin và có laptop, có bộ truy cập qua USB thì tại sao lại phải ra tiệm Internet để online? Tại sao lại kẹt tiền đến mức gọi “cứu net”? Tại sao căn nhà lầu dùng chỉ để nhốt Phương lại có mạng Internet?

PV đã liên lạc với công ty cung cấp dịch vụ game online này và có được một số thông tin. Theo đó, game thủ le_lam_lun thường chơi game thâu đêm suốt sáng nhưng chơi dở, gần đây đột ngột ngừng chơi. Lần đăng nhập cuối cùng vào game là 02:22:45 ngày 14-5-2010 (ít ngày trước khi Phương về quê) và từ đó đến giờ không đăng nhập nữa. “Tài sản ảo trên tủ đồ chỉ còn hai món Vcoin (giá rẻ), gồm một đôi giày và khuôn mặt với tổng giá trị khoảng 15.000 đồng” - nguồn tin từ công ty game cho biết.

Bạn chat của hoahongkhonggai… Không thể có hai người con gái giống nhau 99% như thế Em đã xem kỹ ảnh của Phương mà anh gửi và cả ảnh trên báo. 99% cô ấy chính là hoahongkhonggai, là người đã xưng tên Trà My. Chắc chắn luôn! Trên đời này không thể có hai người giống nhau như thế. Hơn nữa, cô ấy vừa ở ké chỗ em cách đây một tháng nên không thể nhìn lầm được. Nếu anh ở vào vị trí của em, anh sẽ không thể nào tin có chuyện bắt cóc. Cô ấy cũng không hề ngốc nghếch để cho người khác sai khiến đâu.

NGUYỄN ĐỨC HIỂN - PHƯƠNG NAM