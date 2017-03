Nạn nhân tố công chứng viên tiếp tay

(PL)- Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 18-2 đưa tin Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) triệt phá băng tội phạm làm giả giấy tờ do Hồ Tấn Phong cầm đầu và đã khởi tố, bắt giam chín bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi báo đưa tin, thêm nhiều nạn nhân tiếp tục tố cáo hành vi lừa đảo của băng nhóm trên, đồng thời cho biết một số công chứng viên có biểu hiện tiếp tay với băng tội phạm này. Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Giáo cho biết ngoài việc truy bắt các đồng phạm, sẽ làm rõ việc một số công chứng viên của Văn phòng công chứng Sở Sao, Văn phòng công chứng Hòa Lợi, Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3… đã công chứng hồ sơ chuyển nhượng đất bất hợp pháp. Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương vừa yêu cầu công chứng viên Phan Ngọc Sa (Trưởng văn phòng công chứng Bình Dương) có văn bản giải trình việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (ngụ xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương). Ngày 18-2, bà Hồng gửi đơn tới Công an tỉnh Bình Dương khiếu nại ông Sa công chứng hồ sơ giả cho các đối tượng lừa đảo. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng cùng đơn khiếu nại công chứng viên Phan Ngọc Sa. Ảnh: VB Đồng thời, bà Hồng cung cấp toàn bộ giấy tờ giả gồm giấy CMND, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, đơn xác nhận tình trạng bất động sản. Trong đó có những lỗi sai cơ bản như số CMND của chủ đất là ông Lê Văn Đức, Nguyễn Thị Thái (Bến Cát) bị sai; trong giấy đăng ký kết hôn, nơi đăng ký là xã Bình Chuẩn (Thuận An) nhưng đối tượng làm giả ghi là xã Lai Hưng (Bến Cát); … Bà Hồng cho biết tại phòng công chứng, ông Sa đã không khiểm tra kỹ các giấy tờ trên, không hỏi bên B đã tìm hiểu nguồn gốc lô đất chuyển nhượng chưa. Sau khi bà Hồng khiếu nại, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cử cán bộ làm việc trực tiếp, ông Sa thừa nhận: “Sai sót của công chứng viên là kiểm tra và đối chiếu nội dung của bản chính và bản sao không kỹ”. VÕ BÁ