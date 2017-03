Nạn nhân tử vong do ẩu đả với công an đã được an táng

Chiều 19-1, người thân và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng anh Nguyễn Văn Ái (trú phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), người bị tử vong sau khi xô xát với chiến sĩ công an.

Gia đình anh Ái cũng cho biết đã nhận được 100 triệu đồng tiền hỗ trợ viện phí, mai táng và tổn thất tinh thần từ cơ quan công an. Trước đó, tối 16-1, anh Ái đi xe máy thấy xe máy của Thiếu úy Vi Ngọc Đồng (công tác tại Công an thị xã Thái Hòa) chạy loạng choạng phía trước. Anh Ái phàn nàn dẫn đến cãi cọ, xô xát với Thiếu úy Đồng. Thiếu úy Đồng gọi thêm một số người khác đến hiện trường. Hậu quả, anh Ái bị đánh nguy kịch, sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ngày 18-1, rất đông người thân, người dân đã chở thi thể anh Ái đến trước trụ sở Công an thị xã Thái Hòa để yêu cầu làm rõ sự việc. Đại diện Công an thị xã Thái Hòa đã làm việc với gia đình, sau đó người thân đã đưa thi thể anh Ái về nhà làm lễ an táng. Đ.LAM