Nạn nhân vụ đốt người đã chết

Hôm nay sẽ khởi tố vụ án

Tối 22-4, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP Đà Nẵng), xác nhận đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ Công an quận Hải Châu. Theo ông Mưu, cơ quan công an đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc và sẽ tiến hành khởi tố vụ án trong hôm nay (23-4). Trước đó, Công an quận Hải Châu đã tiến hành mổ, khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời đưa Nguyễn Phước Thành về trại tạm giam.