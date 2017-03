Nạn nhân vụ nổ Thái Bình đứt rời chân trước khi tử vong

Sáng 25/12, ông Nguyễn Văn Duyên, Trưởng công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho PV biết, đang cùng với công an tỉnh có mặt tại hiện trường vụ nổ ở thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn để khám nghiệm.



Theo ông Duyên, vụ nổ trưa 24/12 tại thôn Tử Đô làm chị Đoàn Thị Hiện (41 tuổi) tử vong, anh chồng Khúc Ngọc Mến (40 tuổi) bị thương. Ngoài ra, em trai của chị Hiện là Đoàn Văn Dụng (32 tuổi) bị bỏng nhẹ.



"Chúng tôi đã đưa được xác nạn nhân ra khỏi hiện trường. Chị này bị đứt rời chân trái đến đầu gối", Trưởng công an huyện Thái Thụy cho biết. Anh Mến đang được điều trị tại bệnh viện huyện.



Vào thời điểm trước khi vụ nổ xảy ra, chị Hiện đang nấu cơm dưới bếp, còn anh Mến và người em vợ đều ở trên nhà. Anh Mến bị tường đổ vào người gây thương tích. May mắn con gái của vợ chồng anh không bị thương.



Ngôi nhà mái bằng của gia đình chị Hiện được xây dựng từ vài năm trước. Vụ nổ khiến căn bếp bị phá hủy hoàn toàn. "Hiện trường khá ngổn ngang. Gần 10 cán bộ công an tỉnh và huyện đang bới trong đống đổ nát để xem xét. Hiện chúng tôi chưa xác định nguyên nhân tai nạn do nổ khí gas hay nổ pháo", ông Duyên nói.



Trước đó 12h trưa 24/12, nhiều người dân thôn Tử Đô, giật mình vì tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình chị Hiện.





Theo Hoàng Việt (VNE)