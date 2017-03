Nâng bậc lương cho lao động tốt nghiệp trường nghề

Người tốt nghiệp các trường nghề nói trên được xếp lương theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng, quyết định theo quy định pháp luật. Mức lương cụ thể do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.



Đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các tổ chức, đơn vị đang áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước, cụ thể: người tốt nghiệp cao đẳng nghề làm công việc của chức danh cán sự, kỹ thuật viên thì xếp vào bậc 2 của chức danh cán sự, kỹ thuật viên theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ. Tương tự, nếu tốt nghiệp trung cấp nghề được xếp bậc 1 bảng lương viên chức.



Thông tư còn quy định, nếu lao động tốt nghiệp trung cấp nghề làm công việc của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo các ngành, nhóm ngành của thang lương 7 bậc hoặc thang lương 6 bậc thì xếp vào bậc 2 của ngành, nhóm ngành thuộc thang lương tương ứng.



Đối với người tốt nghiệp sơ cấp nghề được xếp vào bậc 1 của các chức danh thuộc các bảng lương tương ứng. Thông tư mới mới được áp dụng từ ngày 15.11.2011.



Theo H.Bình (TNO)