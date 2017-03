Nắng nóng chấm dứt ở Bắc bộ vào ngày 21/6

Như vậy nắng nóng có khả năng chấm dứt trên khu vực Bắc Bộ vào ngày 21/6. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ giảm dần sau ngày 21/6.



Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 20/6 trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.



Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.



Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24-34 độ C.



Đợt nắng nóng này kéo dài gần 1 tuần với nhiệt độ luôn ở mức trên 38 độ C. Đặc biệt có ngày tại Hà Nội nhiệt độ đo được lên đến gần 44 độ C, được đánh giá là đợt nắng nóng gay gắt nhất trong vòng 20 năm qua.



Theo TS Đặng Ngọc Tĩnh - Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Bắc bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, khả năng sẽ có các đợt lũ nhỏ và vừa trên sông Đà và, hy vọng, từ đầu tháng 7, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và các nhà máy thủy điện khác ở miền Bắc có thể bắt đầu trở lại phát điện với công suất bình thường.





Theo Đ.T (KHĐS)