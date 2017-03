Nắng nóng gay gắt còn kéo dài đến giữa tuần sau

Sau đó, áp cao cận nhiệt đới suy yếu dần, tạo điều kiện cho rãnh áp thấp ngày 9, ngày 10 dịch chuyển chậm xuống phía nam. Do vậy, các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng gay gắt còn tiếp tục trong hai ngày tới, đặc biệt Bắc và Trung Trung Bộ duy trì nắng nóng từ nay đến ngày 13/7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương bự báo thời tiết ngày và đêm 7/7 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 28-40 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 29-40 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 25-37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 21-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24-34 độ C.

Theo Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)