Nắng nóng giảm nhưng chưa kết thúc

Hôm qua 9.7, áp thấp nóng lục địa đã bắt đầu suy yếu, hiệu ứng gió Lào cũng giảm nên nhiệt độ ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã giảm khoảng 1 độ C, nhiệt độ cao nhất còn khoảng 35-38 độ C; riêng các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 37-39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong 1-2 ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ, ban ngày không còn nắng gắt chói chang như những ngày vừa qua nhưng vẫn còn nóng và oi bức với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ C, một vài địa phương như Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình nhiệt độ cao nhất có thể đạt 38 độ C; chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, trời dịu hơn với mức nhiệt từ 24-28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, riêng vùng núi còn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-39 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 25-28 độ C. Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 1-2 ngày qua, ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào cục bộ tại một số tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc nhưng lượng mưa chỉ từ 5-20 mm và trên diện rất hẹp nên chưa thể cải thiện lưu lượng nước về các hồ chứa, kể cả các hồ thủy điện. Theo Quang Duẩn (TNO)