Nắng nóng kinh hoàng có thể ngừng vào đêm 20/6

Riêng các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài tới ngày 22-23/6.

Trong mấy ngày vừa qua do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây, với hiệu ứng gió phơn mạnh, ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C.

Hà Nội nhiệt độ cao nhất ngày 17/6 là 39,7 độ; Sơn Tây (Hà Nội) 40 độ; nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 39-40 độ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,2 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,7 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40,8 độ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 18/6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, riêng khu Đông Bắc 34-36 độ C.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-32 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Theo TTXVN/Vietnam+