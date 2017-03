Nắng nóng lên đến 38 độ C ở miền bắc và Bắc Trung bộ

Thời tiết oi nóng trên khắp cả nước như hiện nay sẽ còn kéo dài đến tận cuối tuần, một vài ngày tới nhiệt độ tại miền bắc còn tiếp tục tăng thêm mỗi ngày 1-2 độ C.

Nắng nóng cục bộ có thể xảy ra ở một số nơi. Ðỉnh điểm của đợt nóng lần này rơi vào hai ngày 4 và 5-3, nền nhiệt trên toàn miền bắc tăng cao, xuất hiện nắng nóng ở một số nơi. Vào những ngày này, nhiệt độ ở một số tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Ðiện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... có thể lên đến 38 độ C, thậm chí hơn 38 độ C. Thời tiết oi nóng.

Theo Nhân Dân