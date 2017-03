Nắng nóng tác động mạnh hơn đến Bắc và Trung Bộ

Theo Minh Nguyệt (TTXVN)



Ngày 7/7, các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ tiếp tục ở mức cao, thời gian nắng trong ngày dài hơn và cảm giác oi bức hơn vào buổi trưa, một số khu vực phía Đông nắng nóng hơn với mức nhiệt cao nhất 36 độ C.Với miền Trung, vùng thấp nóng và gió Phơn tác động mạnh hơn nên nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ so với ngày hôm qua. Khu vực ven biển Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn, một số nơi thuộc vùng núi phía Tây nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất trên 37 độ C.Các tỉnh phía Nam vẫn chịu tác động của đới gió Tây Nam gây mưa vào chiều tối, một số nơi ở vùng ven biển miền Tây có thể mưa lớn.Trên biển, trường gió Đông Nam đến Nam có cường độ trung bình khống chế toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa biển Đông gây mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các vùng biển phía Nam, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong cơn dông, ngư dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.Cụ thể, ngày và đêm 7/7, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32- 35 độ C.Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.Thủ độ Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.