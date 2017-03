Nắng nóng tiếp tục “thiêu đốt” hai miền Bắc và Trung

Nắng tăng trong khi độ ẩm cao 78-83 % khiến cho tiết trời càng thêm oi bức, đến chiều mây dông hình thành nhanh hơn mang đến những cơn mưa dông nhiệt.



Nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, áp thấp phía Tây chưa phát triển mạnh mẽ nên nhiệt độ chưa tăng nhiều, vẫn ở mức 35-36 độ C; một số nơi thuộc khu vực vùng núi như Hồi Xuân, Tương Dương, Hương Khê nhiệt độ có thể chạm mức 37 độ C. Thời tiết Nam Trung Bộ ổn định, trời nắng ráo, cảm giác hơi nóng vào buổi trưa, về chiều gió mát từ biển thổi vào làm bầu không khí dịu mát nhanh.



Xuống đến phía Nam, gió mùa Tây Nam đang suy yếu dần nên mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối đến tối, ban ngày cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng, trời mát mẻ.



Chi tiết cho các vùng trong ngày 14/7 như sau: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; nhiệt độ từ 23-34 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam đến nam cấp 2-3; nhiệt độ từ 26-35 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ 26-37 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ từ 25-36 độ C.



Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ từ 21-31 độ C.



Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ từ 24-33 độ C./.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN)